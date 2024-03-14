Основной день голосования 17 марта 2024 года проходит в штатном режиме

Все участковые избирательные комиссии открыты и ждут избирателей.

Если у вас не получается прибыть в помещение для голосования (по состоянию здоровья, инвалидности, в связи с необходимостью ухода за лицами, в этом нуждающимися, и иным уважительным причинам, не позволяющим прибыть в помещение для голосования) можно подать заявление или устное обращение о голосовании вне помещения для голосования. Сообщает избирком Калмыкии.