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17 марта, 07:13
Новости

Основной день голосования 17 марта 2024 года проходит в штатном режиме

Основной день голосования 17 марта 2024 года проходит в штатном режиме

Все участковые избирательные комиссии открыты и ждут избирателей.

Если у вас не получается прибыть в помещение для голосования (по состоянию здоровья, инвалидности, в связи с необходимостью ухода за лицами, в этом нуждающимися, и иным уважительным причинам, не позволяющим прибыть в помещение для голосования) можно подать заявление или устное обращение о голосовании вне помещения для голосования. Сообщает избирком Калмыкии.

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