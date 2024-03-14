16 марта, 21:30
 4 °C
99,97
91,87
  • BANNER
  • bannerok
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
16 марта, 18:29
Новости

Хирург, председатель комитета охраны здоровья Государственной Думы Бадма Башанкаев сегодня провел прием пациентов в городской поликлинике Элисты

Хирург, председатель комитета охраны здоровья Государственной Думы Бадма Башанкаев сегодня провел прием пациентов в городской поликлинике Элисты

«Работа обычным врачом-консультантом не дает забыть базис медицины и законотворчества - «мы работаем для пациента и гражданина». И задача законодателей обеспечить максимально эффективную подготовку законов об охране здоровья населения. А для медицинского персонала - условия работы, оплаты, защиту и поддержку в сложных ситуациях», сообщил Башанкаев.

Результатом консультации пациентов стало - направление троих жителей Калмыкии в федеральные центры для получения высококвалифицированной помощи, еще двоим предстоит хирургическое лечение, а нще одна пациентка получит консультацию сурдолога, который приезжает в Калмыкию в этом месяце. «Остальные здоровые, не требуют внимания хирургов и это здорово», так оценил итоги приема Бадма Башанкаев.

«Отдельно хочу сказать слова благодарности пациентам за доверие, стараюсь вместе со своей командой читать и оперативно реагировать на поступившие к нам просьбы и предложения, в том числе по законотворческим инициативам. Ведь именно пациент, врач на месте видит и чувствует ситуацию - и может поделиться своим видением, которое в итоге может помочь решению системных вопросов», заключил он и призвал всех пройти диспансеризацию.

Фото: Бадма Башанкаев

 Вступайте в нашу группу Вконтакте!
Вперёд
Новости на канале Россия 24
    Социальная сфера

    Политика

    Образование

    Культура

    Спорт
    Здравоохранение
    Экономика
    Происшествия
    Вести Калмыкия