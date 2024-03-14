Хирург, председатель комитета охраны здоровья Государственной Думы Бадма Башанкаев сегодня провел прием пациентов в городской поликлинике Элисты

«Работа обычным врачом-консультантом не дает забыть базис медицины и законотворчества - «мы работаем для пациента и гражданина». И задача законодателей обеспечить максимально эффективную подготовку законов об охране здоровья населения. А для медицинского персонала - условия работы, оплаты, защиту и поддержку в сложных ситуациях», сообщил Башанкаев.

Результатом консультации пациентов стало - направление троих жителей Калмыкии в федеральные центры для получения высококвалифицированной помощи, еще двоим предстоит хирургическое лечение, а нще одна пациентка получит консультацию сурдолога, который приезжает в Калмыкию в этом месяце. «Остальные здоровые, не требуют внимания хирургов и это здорово», так оценил итоги приема Бадма Башанкаев.

«Отдельно хочу сказать слова благодарности пациентам за доверие, стараюсь вместе со своей командой читать и оперативно реагировать на поступившие к нам просьбы и предложения, в том числе по законотворческим инициативам. Ведь именно пациент, врач на месте видит и чувствует ситуацию - и может поделиться своим видением, которое в итоге может помочь решению системных вопросов», заключил он и призвал всех пройти диспансеризацию.

Фото: Бадма Башанкаев