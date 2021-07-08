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28 июля, 22:36
НовостиОбщество

Избран новый председатель Совета старейшин при Главе Республики Калмыкия

Избран новый председатель Совета старейшин при Главе Республики Калмыкия

Им стал Эрдне Лиджиевич Пашнанов - доктор экономических наук, заслуженный работник народного хозяйства Республики Калмыкии. Он более 40 лет посвятил развитию сфер экономики и финансов родного края.

Под его руководством Совет старейшин предложил объединить Союз писателей Калмыкии и Союз писателей Калмыкии «Шинрлт» в Ассоциацию писателей республики. Также запустили конкурс на изготовление бюста – памятника к празднованию 100-летия со дня рождения Народного поэта Калмыцкой АССР Давида Никитича Кугультинова, которое степной край отметит в 2022 году.

В заседании, где был провозглашен новый председатель принял участие и Глава региона Бату Хасиков. Он отметил: "Наши старейшины внесли значимый вклад в развитие Калмыкии, имеют огромный жизненный опыт и знания, которые необходимо использовать при решении ключевых и стратегических вопросов. Благодарю мудрых и авторитетных членов Совета за их ценные предложения, которые мы будем реализовывать совместными усилиями!"

Также на заседании присутствовали руководители Волгоградской городской общественной организации Союз «Калмыкия – Волгоград». Данная организация ведет планомерную работу по сохранению памяти о заслугах жителей Калмыкии. В Волгограде планируют установить мемориальные доски в память о калмыцких героях, принимавших участие в Сталинградской битве.

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