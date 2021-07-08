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28 июля, 22:21
НовостиСельское хозяйство

Глава Калмыкии Бату Хасиков взял на личный контроль проблему подачи воды рисоводам

Глава Калмыкии Бату Хасиков взял на личный контроль проблему подачи воды рисоводам

Глава отметил, что данная проблема существует давно, однако долгие годы ей не уделяли должного внимания. Вода продолжала поступать в хозяйства не в полном объеме, из-за чего страдали заливные поля и урожай. "Совместными усилиями, в том числе с федеральными коллегами из Министерства сельского хозяйства республики и Калммелиоводхозом, решаем этот вопрос, чтобы уже в следующем году наши сельхозтоваропроизводители работали без беспокойства и убытков".

Бату Хасиков также добавил: "Рисоводство – неотъемлемая часть сельскохозяйственного производства нашей республики. И мы в первую очередь всегда должны думать о наших аграриях. Но и сельхозтоваропроизводители, в свою очередь, должны работать эффективно и максимально прозрачно".

Руководитель поручил Министерству сельского хозяйства по Республике Калмыкия, в частности Максиму Менкнасунову, совместно с Главой Октябрьского РМО Басангом Убушаевым разобраться в ситуации в районе, где фермерским хозяйствам не достает воды. 

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