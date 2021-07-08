Глава Калмыкии Бату Хасиков взял на личный контроль проблему подачи воды рисоводам

Глава отметил, что данная проблема существует давно, однако долгие годы ей не уделяли должного внимания. Вода продолжала поступать в хозяйства не в полном объеме, из-за чего страдали заливные поля и урожай. "Совместными усилиями, в том числе с федеральными коллегами из Министерства сельского хозяйства республики и Калммелиоводхозом, решаем этот вопрос, чтобы уже в следующем году наши сельхозтоваропроизводители работали без беспокойства и убытков".



Бату Хасиков также добавил: "Рисоводство – неотъемлемая часть сельскохозяйственного производства нашей республики. И мы в первую очередь всегда должны думать о наших аграриях. Но и сельхозтоваропроизводители, в свою очередь, должны работать эффективно и максимально прозрачно".



Руководитель поручил Министерству сельского хозяйства по Республике Калмыкия, в частности Максиму Менкнасунову, совместно с Главой Октябрьского РМО Басангом Убушаевым разобраться в ситуации в районе, где фермерским хозяйствам не достает воды.