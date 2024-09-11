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13 сентября, 14:25
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Из республиканского бюджета выделена целевая субсидия в размере около 67 млн. рублей.

Из республиканского бюджета выделена целевая субсидия в размере около 67 млн. рублей.

Эти средства будут направлены на дополнительные выплаты врачам и среднему медперсаналу шести медицинских учреждений, оказывающих специализированную, в том числе высокотехнологичную помощь.

Это ресбольница, республиканские Центры - детский медицинский, перинатальный, специализированных видов медицинской помощи, а также госпиталь ветеранов войны и республиканский онкологический диспансер.

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