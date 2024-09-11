Ход строительства водовода «Верхний Яшкуль – Элиста проверили Сенатор Совета Федерации Байир Путеев и временно исполняющий полномочия главы администрации Элисты Алдар Лиджиков.

Подрядной организацией уже проведена спайка около 5000 метров труб. Значительно ускоряет процесс использование армейской машины для быстрой прокладки траншей. Благодаря этому за 10 дней было вскопано порядка 4000 -х метров траншеи.

К этому дню на объект уже подвезены трубы, общая протяженность которых составляет порядка 7000 метров. Работа на участке ведется с опережением графика.