13 сентября, 14:00
Ход строительства водовода «Верхний Яшкуль – Элиста проверили Сенатор Совета Федерации Байир Путеев и временно исполняющий полномочия главы администрации Элисты Алдар Лиджиков.
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Подрядной организацией уже проведена спайка около 5000 метров труб. Значительно ускоряет процесс использование армейской машины для быстрой прокладки траншей. Благодаря этому за 10 дней было вскопано порядка 4000 -х метров траншеи.
К этому дню на объект уже подвезены трубы, общая протяженность которых составляет порядка 7000 метров. Работа на участке ведется с опережением графика.