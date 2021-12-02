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31 декабря, 21:00
НовостиОбщество

Итак, совсем немного времени осталось до нового года

Итак, совсем немного времени осталось до нового года

Большинство жителей Калмыкии будут встречать главный праздник в семейном кругу.

Напомним, что на территории региона действуют ограничительные мероприятия согласно указу главы региона.  Впрочем, многие, соблюдая требования Роспотребнадзора, могут выйти на открытый воздух.

В столичной мэрии сообщили, что общественный транспорт возобновляет работу в первый день Нового года в полдень и будет перевозить пассажиров до 20 часов.

Также городской администрацией запланировано проведение праздничной дискотеки в новогоднюю ночь.

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