Итак, совсем немного времени осталось до нового года
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Большинство жителей Калмыкии будут встречать главный праздник в семейном кругу.
Напомним, что на территории региона действуют ограничительные мероприятия согласно указу главы региона. Впрочем, многие, соблюдая требования Роспотребнадзора, могут выйти на открытый воздух.
В столичной мэрии сообщили, что общественный транспорт возобновляет работу в первый день Нового года в полдень и будет перевозить пассажиров до 20 часов.
Также городской администрацией запланировано проведение праздничной дискотеки в новогоднюю ночь.