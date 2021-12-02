Энергоснабжение в Элисте полностью восстановлено

Оперативно-ремонтные бригады ликвидировали последствия сильного гололёда.

В период с 28 по 31 декабря электромонтеры в непрерывном режиме выполняли большой объём работ. Основной удар непогоды пришелся на распределительную сеть 0,4 - 10 кВ.

Из-за образования гололёда на воздушных линиях и деревьях произошли обрывы проводов, их схлёст и замыкание. Большая часть отключений вызвана дефектами на оборудовании, принадлежащем сторонним организациям.