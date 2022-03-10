IT-специалисты отечественных компаний получат отсрочку от армии

Относится это к молодым людям до 27 лет, имеющим высшее образование и работающим в IT-компаниях не менее года, а также к молодым специалистам со стажем менее года, при условии окончания ВУЗа за год до назначения на должность.

Для получения отсрочки компании должны направить соответствующий список в Министерство цифрового развития Калмыкии до 1 мая. Там сформируют общий список для Минобороны и в дальнейшем военкоматов. Какие специальности и направления включены в список смотрите на сайте профильного ведомства.