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10 апреля, 15:11
НовостиСоциальная политика

IT-специалисты отечественных компаний получат отсрочку от армии

IT-специалисты отечественных компаний получат отсрочку от армии

Относится это к молодым людям до 27 лет, имеющим высшее образование и работающим в IT-компаниях не менее года, а также к молодым специалистам со стажем менее года, при условии окончания ВУЗа за год до назначения на должность.

Для получения отсрочки компании должны направить соответствующий список в Министерство цифрового развития Калмыкии до 1 мая. Там сформируют общий список для Минобороны и в дальнейшем военкоматов. Какие специальности и направления включены в список смотрите на сайте профильного ведомства. 

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