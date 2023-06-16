Глава республики Бату Хасиков подвел итоги завершившегося международного экономического форума в Петербурге

Инвестиционный портфель республики пополнился проектами на 16 миллиардов рублей. Теперь главное – реализовать все подписанные договоренности, - отметил в своем телеграмм – канале глава Калмыкии Бату Хасиков. География регионального сотрудничества расширилась на 11 субъектов. «Сейчас мы одна команда, которая объединяет усилия во имя сильной России. По поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина уже помогаем в восстановлении инфраструктуры и социальных объектов Антрацитовскому району ЛНР», – подчеркнул Бату Хасиков.

Также будем работать с Херсонской областью. Реализовывать уже намеченные планы, обмениваться опытом в сфере промышленности, АПК, туризма, укреплять торговые связи. «Точек соприкосновения у двух регионов вполне достаточно», – подчеркнул Глава.

В ходе Петербургского форума подписями заверено сотрудничество степного региона с Ассоциацией «Российско-Турецкий диалог». Таким образом, взаимодействие Фонда развития Калмыкии с крупными деловыми объединениями позволит искать инвесторов не только в России, но и в Турции. Фонд считает возможным привлечь резидентов в агропромышленный парк. Словом, Форум стал настоящим марафоном событий.

Фото: Бату Хасиков