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3 сентября, 14:13
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Глава Калмыкии Бату Хасиков: «Считаю правильным предложение партии уменьшить транспортный налог»

Глава Калмыкии Бату Хасиков: «Считаю правильным предложение партии уменьшить транспортный налог»
Глава Калмыкии Бату Хасиков поддержал предложение регионального отделения партии «Единая Россия» по снижению транспортного налога. Он отметил: «Всегда находимся в контакте с партией и совместно обсуждаем перспективные проекты, направленные на улучшение жизни земляков».
 
Так, предлагается снизить ставки по транспортному налогу на 30 процентов в отношении легковых автомобилей с мощностью двигателя до 200 л.с. Указанные изменения предлагается распространить на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года. Глава Калмыкии отметил, что предложение коснется более 73 тысяч зарегистрированных в республике транспортных средств или более 85%.
 
Также Бату Хасиков подчеркнул: «С 2022 года налог для этих категорий автовладельцев предлагается отметить полностью. Подобные меры помогут жителям республики сэкономить на расходе на транспортные услуги, а также повысить качество жизни земляков».
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