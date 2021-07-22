«Формирование личного бренда». Начинающие предприниматели Калмыкии приглашаются к участию в тренинге

Об этом сообщает региональное министерство экономики и торговли. Он пройдет 15 августа в региональном центре «Мой бизнес».

Мероприятие состоит из нескольких модулей. Участники узнают, какое влияние личный бренд оказывает на бизнес, как сформировать доверие клиентов и избежать частых ошибок, о позиционировании и ведении контента в соцсетях.

Также предприниматели смогут выполнить задания и определить уникальность собственного дела и сформировать представление о контенте, который привлечёт покупателей