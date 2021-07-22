11 августа, 15:18
«Формирование личного бренда». Начинающие предприниматели Калмыкии приглашаются к участию в тренинге
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Об этом сообщает региональное министерство экономики и торговли. Он пройдет 15 августа в региональном центре «Мой бизнес».
Мероприятие состоит из нескольких модулей. Участники узнают, какое влияние личный бренд оказывает на бизнес, как сформировать доверие клиентов и избежать частых ошибок, о позиционировании и ведении контента в соцсетях.
Также предприниматели смогут выполнить задания и определить уникальность собственного дела и сформировать представление о контенте, который привлечёт покупателей