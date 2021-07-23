Девять групп в восьми дошкольных учреждениях Элисты закрыты на карантин из-за коронавируса

Об этом сегодня сообщили в региональном Управлении Роспотребнадзора. Там напомнили, что индийский штамм COVID-19 чаще поражает подрастающее поколение. Болеют почти 70 процентов детей от двух до 14 лет.

В июне десятилетняя Альмина переболела коронавирусом. Болезнь протекала, как обычное ОРВИ. Температура выше 37 градусов, кашель и насморк, вспоминает мама Марина Сангаджи-Гаряева.

Сейчас Марина ограничила круг общения дочери. Однако, чаще выходят на прогулку. Перед школой надо успеть укрепить здоровье ребенка, говорит мама. Но некоторые школьники, которые сейчас находятся под наблюдением врачей, учебный год начнут на больничной койке. В инфекционном госпитале находятся 9 детей со степенью поражения легких КТ-1 и КТ-2. Их состояние - средней степени тяжести.

Сейчас в Республиканском детском медицинском центре три бригады неотложной помощи. Число вызовов увеличилось с июля, то есть, с наступлением, так называемой, третьей волны COVID-19. В день больше ста звонков. Сейчас 316 юных элистинцев болеют коронавирусом. В тех районах республики, где напряженная эпидситуация, в списке пациентов также немало детей.

Кстати, в Калмыкии плато по уровню инфицированных продержится, по прогнозам специалистов, чуть больше недели. Это период, когда не регистрируется ни резкий рост, ни резкий спад заболевания. Небольшое снижение эпидемиологи прогнозируют к концу августа. А что касается сентября, то решение, в каком формате начнется учебный год, остается за оперштабом. Его озвучат на очередном заседании.