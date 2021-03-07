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26 марта, 12:03
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Фестиваль тюльпанов – один из самых красивых и ожидаемых праздников для жителей степного региона вероятнее всего все же состоится в этом году

Фестиваль тюльпанов – один из самых красивых и ожидаемых праздников для жителей степного региона вероятнее всего все же состоится в этом году

Об этом сообщила министр культуры и туризма Калмыкии Саглара Тюрбеева. Сейчас профильное ведомство ожидает разрешение от Роспотребнадзора.

Ориентировочные даты – 24-25 апреля. Однако эти цифры будут уточнятся ученым сообществом, когда они смогут сказать о начале цветения одного из ярчайших символов калмыцкой степи.

Отметим, что фестиваль тюльпанов в регионе - ежегодный фольклорно-этнографический праздник, собирающий не одну тысячу жителей и гостей степного края. В прошлом году его проведение было отменено.

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