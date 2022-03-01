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30 марта, 20:02
НовостиСпорт

Федору Манджиевичу Анчееву присвоено звание «Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации»

Федору Манджиевичу Анчееву присвоено звание «Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации»

Сегодня на заседании Совета при Президенте России по развитию физической культуры и спорта и комиссии Государственного Совета нашему земляку вручили нагрудный знак 

"За 47 лет работы Федор Манджиевич вырастил не одно поколение борцов-вольников. Его ученики всегда демонстрировали высокие результаты на всероссийских и международных соревнованиях. Федор Анчеев внес неоценимый вклад в развитие спорта в Калмыкии" - поздравил с заслуженной наградой известного наставника Глава республики Бату Хасиков

 

 

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