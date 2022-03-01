Федору Манджиевичу Анчееву присвоено звание «Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации»

Сегодня на заседании Совета при Президенте России по развитию физической культуры и спорта и комиссии Государственного Совета нашему земляку вручили нагрудный знак

"За 47 лет работы Федор Манджиевич вырастил не одно поколение борцов-вольников. Его ученики всегда демонстрировали высокие результаты на всероссийских и международных соревнованиях. Федор Анчеев внес неоценимый вклад в развитие спорта в Калмыкии" - поздравил с заслуженной наградой известного наставника Глава республики Бату Хасиков