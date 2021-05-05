  • BANNER
  • marafon
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
13 мая, 12:20
НовостиСемьяСоциальная политикаОбщество

Ежемесячные и единовременные денежные выплаты получили около 6 тысяч граждан республики

Ежемесячные и единовременные денежные выплаты получили около 6 тысяч граждан республики

Об этом сообщают в министерстве социального развития, труда и занятости Калмыкии. Выплата при рождении первенца предоставлена 2 005 семьям на сумму 87,5 миллионов рублей. Пособие на третьего ребенка или последующих детей получили более 3 тысяч семей. На этот вид социальной поддержки было направлено более 150 миллионов рублей. Кроме того, 186 молодым мамам назначена единовременная денежная выплата в размере 30 тысяч рублей.

 Вступайте в нашу группу Вконтакте!
Вперёд
Социальная сфера

Политика

Образование

Культура

Спорт
Здравоохранение
Экономика
Происшествия
Вести Калмыкия