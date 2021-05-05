Ежемесячные и единовременные денежные выплаты получили около 6 тысяч граждан республики

Об этом сообщают в министерстве социального развития, труда и занятости Калмыкии. Выплата при рождении первенца предоставлена 2 005 семьям на сумму 87,5 миллионов рублей. Пособие на третьего ребенка или последующих детей получили более 3 тысяч семей. На этот вид социальной поддержки было направлено более 150 миллионов рублей. Кроме того, 186 молодым мамам назначена единовременная денежная выплата в размере 30 тысяч рублей.