В связи с непогодой на территории Калмыкии энергетики напоминают о соблюдении правил безопасности

Специалисты энергоснабжения отмечают: при сильном ветре опасно стоять под линиями электропередачи и подходить к оборванным электропроводам.

Обязательно соблюдать границы охранных зон и ограждений вокруг энергообъектов.



Во избежание травматизма также нужно:

- находясь на улице, обходить шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей.

- не прятаться от сильного ветра около деревьев и стен домов, так как с крыш возможно падение веток и кровельных материалов.

Это же относится к остановкам общественного транспорта, рекламным щитам, деревьям, недостроенным зданиям.



Сообщить о нарушениях электроснабжения и замеченных повреждениях энергообъектов можно по единому бесплатному телефону контакт-центра 8-800-220-0-220.