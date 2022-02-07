5 марта, 14:19
В связи с непогодой на территории Калмыкии энергетики напоминают о соблюдении правил безопасности
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Специалисты энергоснабжения отмечают: при сильном ветре опасно стоять под линиями электропередачи и подходить к оборванным электропроводам.
Специалисты энергоснабжения отмечают: при сильном ветре опасно стоять под линиями электропередачи и подходить к оборванным электропроводам.
Обязательно соблюдать границы охранных зон и ограждений вокруг энергообъектов.
Во избежание травматизма также нужно:
- находясь на улице, обходить шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей.
- не прятаться от сильного ветра около деревьев и стен домов, так как с крыш возможно падение веток и кровельных материалов.
Это же относится к остановкам общественного транспорта, рекламным щитам, деревьям, недостроенным зданиям.
Сообщить о нарушениях электроснабжения и замеченных повреждениях энергообъектов можно по единому бесплатному телефону контакт-центра 8-800-220-0-220.