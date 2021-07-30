Единовременная выплата 10 тысяч рублей будет начислена пенсионерам на карту уже 2 сентября

Тем же, кто пользуется услугами почты России, деньги принесут вместе с очередной пенсией. Об этом рассказала вице-премьер Татьяна Голикова. Дополнительная мера поддержки коснется более 43-х миллионов граждан. Напомним, указ президент подписал 24 августа. Как пояснили в региональном управлении ПФР, право на нее имеют все, кто получает выплаты по линии пенсионного фонда. В Калмыкии это более 75 тысяч человек.

Согласно Указу Президента о выплате, 10 тысяч рублей не могут быть удержаны по исполнительному производству. В документах средства автоматически маркируются как не подлежащие списанию.