«Диалог на равных» с Владимиром Минеевым

Сегодня студенты КалмГУ получили возможность пообщаться с известным бойцом смешанных единоборств и кикбоксером. Владимир Минеев рассказал ребятам о своем пути к успеху. А также поделился своими методами поиска мотивации. Отвечая на вопросы, он отметил, что у калмыцкой молодёжи есть все шансы достичь высоты в спорте, в науке и искусстве.

Подобный формат общения находит у студентов большой отклик. По их мнению, такие встречи с людьми, достигшими успеха в какой-либо сфере, помогают им в становлении собственного жизненного пути.