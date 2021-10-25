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23 ноября, 16:36
НовостиМолодёжная политикаСпорт

«Диалог на равных» с Владимиром Минеевым

«Диалог на равных» с Владимиром Минеевым

Сегодня студенты КалмГУ получили возможность пообщаться с известным бойцом смешанных единоборств и кикбоксером. Владимир Минеев рассказал ребятам о своем пути к успеху. А также поделился своими методами поиска мотивации. Отвечая на вопросы, он отметил, что у калмыцкой молодёжи есть все шансы достичь высоты в спорте, в науке и искусстве.

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Подобный формат общения находит у студентов большой отклик. По их мнению, такие встречи с людьми, достигшими успеха в какой-либо сфере, помогают им в становлении собственного жизненного пути.

 

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