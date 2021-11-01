«Диалог на равных» с Героем России

В Калмыкии продолжается реализация одноименного проекта Росмолодежи.

В его рамках члены юнармейского движения – встретились с Героем России Баатром Гиндеевым. Юноши и девушки уже определились с жизненными приоритетами, но воспользовались шансом получить советы и воодушевиться примером известного земляка.

Цель проекта - на конкретном примере доказать, что Россия – страна возможностей. И то, что упорством можно достичь любой цели. Этим руководствуется и Баатр Гиндеев. Герой России с удовольствием согласился побеседовать с молодёжью и поделился историей жизни и боевого пути.

Студентам Баатр Гиндеев рассказал, что мечтал стать военным с детства. Вспомнил годы обучения в училище, где получил необходимые навыки и умения защитника Родины. На этой стезе без физических нагрузок не обойтись. Уже тогда Гиндеев был мастером спорта по рукопашному бою. И это сыграло свою роль.

Ребята с неподдельным интересом слушали рассказ о подвиге Баатра Гиндеева, за который он был удостоен золотой звезды. Студенты, пользуясь возможностью, наперебой задавали вопросы. Многих интересовали его жизненные принципы, способы выхода из трудных ситуаций и мнение о том, что значит быть героем. Как считают юнармейцы, такие беседы – хорошая возможность развить в себе мотивацию.

В этот день ребята получили от собеседника, пожалуй, самый важный урок: при самодисциплине, любви к спорту и стремлении к знаниям – нет ничего невозможного.