Девять районов республики получили новые кареты скорой помощи

Ключи от машин сегодня вручили заместитель председателя правительства республики Светлана Иванова, Депутат ГосДумы Бадма Башанкаев и первый заместитель Министра здравоохранения Булат Сараев.

В ближайшее время на них будут доставлять медперсонал к больным в Городовиковском, Ики-Бурульском, Кетченеровском, Малодербетовском, Октябрьском, Приютненском, Черноземельском, Юстинском и Яшкульском районах. Это приобретение станет существенным подспорьем в оказании помощи жителям отдаленных местностей.