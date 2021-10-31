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2 декабря, 20:49
НовостиЗдравоохранение

Девять районов республики получили новые кареты скорой помощи

Девять районов республики получили новые кареты скорой помощи

Ключи от машин сегодня вручили заместитель председателя правительства республики Светлана Иванова, Депутат ГосДумы Бадма Башанкаев и первый заместитель Министра здравоохранения Булат Сараев.

В ближайшее время на них будут доставлять медперсонал к больным в Городовиковском, Ики-Бурульском, Кетченеровском, Малодербетовском, Октябрьском, Приютненском, Черноземельском, Юстинском и Яшкульском районах. Это приобретение станет существенным подспорьем в оказании помощи жителям отдаленных местностей.

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