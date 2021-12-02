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28 декабря, 15:06
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Депутат Государственной Думы Бадма Башанкаев побывал сегодня в гостях у Ветерана Великой Отечественной войны Ивана Борисенко

Депутат Государственной Думы Бадма Башанкаев побывал сегодня в гостях у Ветерана Великой Отечественной войны Ивана Борисенко

Приехал, чтобы поздравить с наступающим Новым годом и вручить подарки. За чаем фронтовик делился воспоминаниями. Рассказал, что ушел на войну в 1942 году  и в рядах 356-го зенитного полка участвовал в решающих сражениях по освобождению Белоруссии, Украины, Молдавии. А за участие в форсирование Вислы Борисенко получил первую боевую награду.

После войны – он вновь на передовых. В 1956 году переехал из соседней Ростовской области в Калмыкию и принял активное участие в ее восстановлении. Он лично был знаком с Басаном Городовиковым, который ценил агронома Борисенко за профессионализм, преданность избранному делу. Тому свидетельство - многочисленные награды.

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