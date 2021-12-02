Сегодня в республике День памяти жертв депортации калмыцкого народа

78 лет назад калмыки были высланы в Сибирь. И нет сейчас ни одной семьи, которая не испытала бы горечь и ужасы 13-летней ссылки, потерю близких и дорогих сердцу людей. В этот день вспоминают всех не вернувшихся, в храмах проводятся поминальные молебны, возжигаются лампадки в память о жертвах депортации. О тех, кто помнит каждый прожитый день вдали от Родины, - в материале нашего корреспондента Зои Бармагнановой.

В память о безвинно погибших с раннего утра в каждом доме, в больших и малых хурулах зажглись тысячи лампадок.

По традиции, митинг-реквием в День памяти и скорби прошел и у монумента «Исход и возвращение». Памятник был установлен ровно четверть века назад. Сегодня для тех, чьи близкие так и не обрели покоя на родной земле, это единственное место, куда можно прийти и отдать дань памяти. Ежегодно приходит сюда и Зинаида Опуева. В ссылке она потеряла всех своих дядей. Нести тяжелое бремя пришлось и ее маме. По распределению семья попала в село Перегребное Микояновского района Тюменской области.

Присутствующие почтили минутой молчания погибших во время депортации. На траурном мероприятии возлагали венки и красные гвоздики. Многие из них даже не знакомы, но всех объединяло одно – память о трагических событиях 1943 года.

Тысячи человек подверглись лишениям, обреченные на гибель и унижение. Но калмыцкий народ достойно прошел через горнило незаслуженного наказания, сохранив национальную самобытность, язык, культуру. «В Сибири без теплой одежды, еды и жилья умирали семьями», вспоминает Владимир Убушаев. Его вместе с семьей выслали в Новосибирскую область. Профессор калмыцкого госуниверситета много лет занимается исследованием этой темы. Достоверные факты одной из самых трагических страниц в истории калмыцкого народа из его учебников, узнало не одно поколение студентов.

В этот горестный день 1943 года началась операция «Улусы», во время которой калмыки были депортированы. В Национальном архиве сегодня хранится копия постановления Совета народных комиссаров СССР о выселении.

Скорбная дата возвращает всех нас в далекие декабрьские дни, когда в результате произвола тоталитарного режима из калмыцких селений началось массовое насильственное изгнание стариков, женщин и детей. Тогда в 30-градусный мороз всех загнали в поезд и увезли в неизвестность, оставляя взамен лишь призрачную надежду на возвращение.

Быт калмыков, сотни фотографий спустя 78 лет, будто оживают в стенах Национального музея. Как жили наши аавы и эжжи можно увидеть на выставке под названием «Память сильнее времени».

Закрытые на замок двери и толстые решетки на окнах - точная копия военного вагона-теплушки, словно горькое воспоминание о том зимнем утре 1943 года. Здесь же представлены фото фрагменты Широклаговских работ и возвращения на Родину. Спустя 13 лет и 13 дней лишений, страданий и унижений калмыков восстановили в гражданских правах и назначили компенсацию. А самое главное, чтобы этот день помнили и грядущие поколения, ведь народ, который не знает свою историю не имеет будущего.