«Давид». К 100-летнему юбилею Народного поэта Калмыкии

В канун Дня рождения Давида Никитича Кугультинова Государственный театр кукол «Джангар» представил зрителю необычную постановку. Это смесь мультимедийных технологий и актёрского мастерства, основанная на биографии великого поэта.

Зрители отправились в увлекательное путешествие на планету «№ 2296», названную в честь выдающегося сына калмыцкого народа, их ждала встреча с идолами-прообразами предков маленького Давида. В главной роли - сам режиссер-постановщик Алексей Сарангов, он же – автор сценария.