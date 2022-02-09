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12 марта, 19:36
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«Давид». К 100-летнему юбилею Народного поэта Калмыкии

«Давид». К 100-летнему юбилею Народного поэта Калмыкии

 

В канун Дня рождения Давида Никитича Кугультинова Государственный театр кукол «Джангар» представил зрителю необычную постановку. Это смесь мультимедийных технологий и актёрского мастерства, основанная на биографии великого поэта.

Зрители отправились в увлекательное путешествие на планету «№ 2296», названную в честь выдающегося сына калмыцкого народа, их ждала встреча с идолами-прообразами предков маленького Давида. В главной роли - сам режиссер-постановщик Алексей Сарангов, он же – автор сценария.

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