Центральный хурул проведет состязания — «Эрин һурвн наадн»

В воскресенье, 29 мая, неподалеку от Одинокого тополя пройдут соревнования среди лучников, борцов и наездников.

В 9 утра перед состязаниями начнется торжественный молебен «Өөрдин орна теңгрин саң» ― «Подношение благовоний защитникам ойратских земель». Молебен будет проходить на калмыцком языке, и призван призвать удачу, счастье и благополучие всем жителям Калмыкии.

В 11.30 стартуют состязания лучников и борцов, в которых могут принять участие все желающие. В 16 часов начнутся скачки. Для всех гостей приготовлены праздничные угощения. От Центрального хурула «Золотая обитель Будды Шакьямуни». До места проведения мероприятия будут ходить автобусы, стоимость проезда — 50 рублей.