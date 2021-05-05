Калмыцкие поисковики готовятся ко второму этапу Всероссийской вахты памяти

Он стартует в последние дни мая. В первом приняли участие более 120 человек из Астраханской и Волгоградской областей и Калмыкии. Совместно им удалось благоустроить и привести в порядок мемориальное поисковое кладбище,обелиски в Утте, Шалде, Санцике. Это солдатские захоронения,найденные и увековеченные, за последние 5 лет. Элла Хаптаханова расскажет об итогах работы поисковиков.

За время первого этапа весенней вахты памяти поисковики обнаружили останки 13-ти бойцов Красной Армии. 7 из них подняли члены отрядов Лотос и Эхо войны. И 6 –Поиск и Санл. Все они входят в ассоциацию поисковых отрядов Калмыкии. Примечательной стала находка в районе посёлка Шалда в 25 км от Яшкуля. Там в ноябре 1942-го наши войска перешли в контрнаступление.При троих найденных солдатах находились ржавые гильзы, сумки от противогаза, сами противогазные трубки, истлевшая амуниция. В едва сохранившемся кармане одного из них находились спрессованные бумаги. Предположительно, письма или газеты вместе с личными записями. Всё это передано в следственный комитет для проведения экспертизы.

На днях стартует вторая поисковая экспедиция. На этот раз на карту их маршрутов лягут Малодербетовский и Сарпинскийрайоны. Они пройдут по местам ожесточённых боёв Сталинградского противостояния- через посёлки Шарнутт, Плодовитое,Тундутово. В этом году мы отмечает 80-летие начала переломной Сталинградской битвы и освобождения Элисты. Это будет совместная с волгоградскими коллегами разведка по местам сражений. Нужно сверить данные, полученные в Центральном архиве Министерства обороны в Подольске, и собранные в ходе полевой экспедиции. Большое место в этой работе отведено школьникам и студентам. Всё лето у калмыцких поисковиков расписано по дням.

Поисковики надеются, что списки, которые были установлены в Центральном архиве Министерства обороны, смогут пролить свет и на имена тех, кто в декабре 1942 – январе 1943-го был захоронен в центре посёлка Ульдючины Приютненского района.