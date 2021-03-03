Безработные Калмыкии получат дополнительную помощь в трудоустройстве

Правительство России утвердило правила предоставления новой господдержки. Благодаря ей более 220 тысяч человек смогут получить работу и улучшить свое положение. Об этом сообщил сегодня премьер-министр России Михаил Мишустин. На эти цели из федерального бюджета направлены 12 миллиардов рублей.

Работодатели получат субсидии в три этапа: после того, как сотрудник отработает месяц, затем – три и шесть. Отметим, что в Калмыкии, в рамках мер по восстановлению занятого населения на этот год планируется трудоустроить не менее 4 тысяч семисот человек.