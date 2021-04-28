Бату Хасиков поздравил жителей Калмыкии с Днём защиты детей

'Сегодня мы отмечаем праздник, который открывает нашим юным землякам долгожданные летние каникулы, а нам, взрослым, еще раз напоминает о серьезной ответственности за подрастающее поколение. Мы окружаем их любовью, заботой и вниманием, стремимся сделать все, чтобы они выросли счастливыми, здоровыми и главное – достойными людьми.

В республике много молодых талантов, которые добиваются больших успехов в учебе, творчестве, спорте, ежегодно становятся победителями и призерами конкурсов, фестивалей и олимпиад.Мы стремимсядать детямвсе возможности для реализацииих талантов и способностей.

Как отметил Президент России Владимир Путин, сбережение народа — высший национальный приоритет. Наше уверенное будущее зависит от приумножения населения Калмыкии и создания благоприятных условий для наших детей.

Мы применяем дополнительные возможности для поддержки семей в рамках национальных проектов. Для этого ведем большую работу на благо детей, строим современные детские сады, школы и спортивные площадки, открываем новые направления для их развития, в том числе IT-технологии. Стараемся поддерживать участие наших юных дарований в различных конкурсах, в том числе и в «Большой перемене».

Отдельная благодарность всем, кто посвятил себя работе и заботе о детях. Спасибо за ваши душевное тепло и добрые сердца!

Желаю каждому ребёнку здоровья, благополучия, а также, чтобы каникулы прошли с пользой." - говорится в поздравлении Главы Калмыкии Бату Хасикова