В Калмыкии продолжается активная борьба с саранчовыми вредителями

Бату Хасиков провел совещание по организации борьбы с саранчовыми вредителями.

На встрече уделили внимание взаимодействию между федеральными организациями, региональными властями и сельхозтоваропроизводителями, об этом сообщает пресс-служба Главы Калмыкии.

Бату Хасиков посоветовал ФГБУ «Россельхозцентр» по республике активнее работать с фермерами и районами, особенно в текущей ситуации. Он также добавил: «Мы, в свою очередь, ведём централизованную работу – проводим мониторинги, помогаем с экспертизой, поддерживаем фермеров субсидиями».

Министр сельского хозяйства Максим Менкнасунов проинформировал, что на сегодняшний день обследована малая часть территории республики – 320 тысяч гектаров. Профильный министр отметил, что планируется провести истребительные мероприятия на площади примерно 80 тысяч га, и сделать это предстоит в сжатые сроки.

Бату Хасиков подчеркнул: «Здесь необходима вовлечённость, ответственность и дисциплина фермеров, среди которых мы выявляем случаи бездействия в общей борьбе с саранчой. Речь идёт о том, что они даже не сообщают о наличии вредителей на их участке. Объясняют это тем, что не выгодно морочиться и надеются на то, что она улетит к соседу, когда встанет на крыло. Но ведь прибыль с эксплуатации земли получают».

В завершение Глава Калмыкии обратился к жителям региона и отметил: «Я свято верю в слова – как ты к своей земле относишься, тем она тебе и платит».