Аэропорт Элисты встретил традиционной водяной аркой еще один авиарейс

После снятия ограничений теперь уже две российские авиакомпании продают билеты в степную столицу. Это стало возможным после встречи главы Калмыкии Бату Хасикова с руководством Росавиации.

Элиста стала первым из 11 – ти городов, открывшим полеты после начала СВО. Теперь "Аэрофлот" будет выполнять регулярные рейсы из Шереметьево в Элисту три раза в неделю - по понедельникам, четвергам и воскресеньям.

Для полетов в столицу Калмыкии будет использоваться самолет Airbus A320. О том, как проходила встреча экипажа и пассажиров воздушного судна Арья Андреева.