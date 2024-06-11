Уборка урожая в Калмыкии началась раньше срока на 2 недели

Она уже стартовала в хозяйствах региона. В нынешнем году хлеборобам предстоит убрать зерновые и зернобобовые культуры с площади более 276 тыс. гектаров, основная часть из них - озимая пшеница.

Первыми приступили к кампании земледельцы Ики-Бурульского и Целинного районов. На этих территориях предстоит убрать пшеницу на площади 67 тыс. гектаров. А на западе республики - Городовиковском и Яшалтинском районах начинается уборка озимого ячменя.

В связи со сложившимися погодными условиями весеннее-летнего периода: отсутствием атмосферных осадков и резким нарастанием температуры воздуха, созревание озимых зерновых культур произошло на две недели раньше срока. В уборке текущего года предполагается задействовать свыше 800 зерноуборочных комбайнов. Ранее сообщалось, что пшенице нового урожая из Калмыкии присвоили второй класс.

Первую пробу объемом 5 тысяч тонн исследовали специалисты Ростовского филиала Центра оценки качества зерна. Они подтвердили, что пшеница соответствует высокому стандарту, влажность при норме 14 процентов составляет 10 целых и 2 десятых процента.

Кроме того, в норме содержание белка, количества клейковины, отсутствует загрязненность и зараженность вредителями. Пшеницу с такими качественными характеристиками, как правило используют в виде улучшителя слабой пшеницы при производстве хлебопекарной муки.

Результаты испытаний внесены в систему прослеживаемости, и производитель может реализовать партию нового урожая пшеницы, выращенной на полях Калмыкии.