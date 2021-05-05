29 мая Центральный хурул Калмыкии Золотая обитель Будды Шакьямуни возрождает древнюю ойрат-калмыцкую традицию богатырских состязаний Эрин һурвн наадн - Три игрища мужчин: скачки, стрельба из лука и борьба

Мероприятие будет проходить в преддверии священного месяца Үрс сар, месяца рождения, просветления и ухода в махапаринирвану Будды Шакьямуни, который наши предки называли месяцем благих духовных заслуг. Это грандиозный народный праздник будет проходить рядом со священным одиноким тополем.

В 9:00 начнется молебен, посвященный божествам ойратских земель - "Өөрдин орна теңгрин саң", который пройдет на родном языке. Этот древний калмыцкий ритуал будет посвящен устранению препятствий на пути, обретению счастья и блаженства для всего народа.

После него начнутся состязания.

Все победители соревнований будут награждены ценными призами. За первое, второе и третье место в борьбе и стрельбе из лука будут денежные призы по 50.000, 30.000 и 10.000 соответственно. А главный приз в скачках на дистанции 21 км автомобиль.