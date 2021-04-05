23 апреля - День кактусовода

Пусть любители растений вспомнят сегодня о своих колючих питомцах и польют их. Кстати кактус – это символ Мексики.

Свой праздник есть и у калмыцкого символа. Фестиваль тюльпанов состоится уже завтра на территории экостоянки Шатта в Целинном районе. Добраться туда можно на автобусах, курсировать они будут с площади Пагоды семи дней с 11 дня до 7 часов вечера, а билеты можно приобрести и на месте отправки, и у входа на экостоянку.

Гостей встретит калмыцкий хотон, ждут битвы клубов исторической реконструкции, прогулки на лошадях и верблюдах. Отдельная часть программы - мастер-классы по народным ремеслам.

Но, помимо обязательного соблюдения санитарных требований, стоит помнить еще одно условие: тюльпаны запрещено рвать, за это полагается штраф в размере от 2,5 тысяч рублей. Хотя, главным должен быть не страх наказания, а бережное отношение к природе.