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23 апреля, 10:01
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Сегодня Всемирный день книги

Сегодня Всемирный день книги

Книга – свет для человечества, что вывел народы из мрака первобытного существования

Решение о создании Всемирного дня книги и авторского права было принято именно с целью просвещения и развития культурных традиций. Он празднуется с 1996 года. В резолюции ЮНЕСКО отмечается эффективность проведения в этот день книжных выставок и ярмарок.

 А мы напоминаем, что Национальная библиотека имени Амур-Санана возобновила работу в штатном режиме.

  Сюда, как и прежде, можно прийти без предварительной записи. Действует обязательная термометрия, как для посетителей, так и для сотрудников. При соблюдении санитарно-эпидемиологических требований разрешено также проведение различных мероприятий. 

 

 

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