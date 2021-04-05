Сегодня Всемирный день книги

Книга – свет для человечества, что вывел народы из мрака первобытного существования

Решение о создании Всемирного дня книги и авторского права было принято именно с целью просвещения и развития культурных традиций. Он празднуется с 1996 года. В резолюции ЮНЕСКО отмечается эффективность проведения в этот день книжных выставок и ярмарок.

А мы напоминаем, что Национальная библиотека имени Амур-Санана возобновила работу в штатном режиме.

Сюда, как и прежде, можно прийти без предварительной записи. Действует обязательная термометрия, как для посетителей, так и для сотрудников. При соблюдении санитарно-эпидемиологических требований разрешено также проведение различных мероприятий.