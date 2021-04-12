100-летие со Дня рождения первого руководителя калмыцкой телерадиокомпании – Сергея Васькинау

Память о ветеране Великой Отечественной войны и первом руководителе калмыцкой телерадиокомпании хранят его родные, наши коллеги и все жители республики. На фронт Сергей Санджиевич ушел 19-летним юношей. За 4 года сполна познал весь ужас и жестокость войны.

Дети ветерана рассказывают, что отец часто делился с ними воспоминаниями о фронтовом пути. В декабре 1944 года началось контрнаступление советских войск против немецко-фашистских захватчиков. Зенитная дивизия, в которой служил Сергей Васькин выполняла задачу по противовоздушной обороне.

Но и в мирной жизни Сергей Васькин не боялся трудностей. После возвращения калмыков из депортации началось восстановление республики. В 1967 году под его руководством возобновилось радиовещание Калмыкии. Телерадиокомитет Сергей Санджиевич возглавлял на протяжении 18 лет. При нем были заложены основы его развития и процветания. Сложилась структура, организованы 2 главные редакции - общественно-политических и художественных программ. Как вспоминают ветераны отрасли, он с особым трепетом относился к коллегам, всегда делился советами, давал молодым наставления, поддерживал даже после того, как вышел на заслуженный отдых. А уж скольким известным ныне журналистам он дал путевку в профессию – не сосчитать.

Почтить память Солдата Победы собрались родные, соратники и коллеги. Для всех, его история жизни служит примером.

Вклад Сергея Васькина в развитие телерадиокомитета сложно переоценить. Он всегда был творческим человеком, увлекался поэзией, хорошо танцевал, особенно степ. Его не стало в ноябре 2013 года. В жизни ветерана были и радостные, и горькие события. Но он всегда был полон энергии, бодр духом. Воспитав троих сыновей, внуков. Память о настоящем герое навсегда останется в сердцах его родных, коллег, друзей. Сергей Санджиевич оставил яркий след в истории всей республики.