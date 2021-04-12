Поздравления с профессиональным праздником принимают сотрудники Радио

Монтаж, затем немного отшлифует до идеального качества звук и наложит музыку. Всю эту работу выполняет звукорежиссер Нина Бевяевна Кукеева. Ее голос не услышишь в радиоэфире, она из тех, кого называют бойцами невидимого фронта. Трудовой путь ее начался в далеком 1977 году, тогда начальником радио был Владимир Лиджиев, именно он и посоветовал пойти электромехаником. Она и сейчас помнит и тепло отзывается обо всех своих наставниках. В 2005 году Нину Кукееву, как опытного сотрудника, перевели звукорежиссёром. Еще один важный момент - переход на компьютерное вещание, говорит Нина Бевяевна. Обучал их этому Юрий Бовалдыков, который был одним из лучших специалистов в своем деле.

А вот рабочий день ведущей программ Галины Джамбиновой начался с приятного звонка от радиослушателя, который пожелал творческих успехов и побед в профессиональных конкурсах. А ко всем советам и замечаниям здесь всегда прислушиваются. Галина Джамбинова говорит, что участие в фестивалях и конкурсах это, прежде всего, работа над качеством творческого продукта и, конечно, признание профессионального сообщества. Сама же Галина в конкурсе «Щит России» трижды становилась лауреатом. И она не намерена останавливаться, ее мечта занять первое место или же Гран-при конкурса. Галины Джамбинова пришла работать на радио с дипломом журналиста 1987 году сразу после окончания Ленинградского государственного университета.

Именно с радио начиналось информационное вещание в Калмыкии. История Калмыцкого радио началась в 1935 году. Первый эфир состоялся осенью. Председателем радиокомитета тогда был Семен Махлис, а первым диктором на калмыцком языке - поэт Михаил Хонинов. В разные годы в этих стенах работали такие известные деятели культуры, как Овши Кукенов, Дорджи Педеров, Сергей Васькин, Антон Романов, Дорджи Убушиев, Зоя Шуринова, Анатолий Татнинов , Бембя Бакаев, Татьяна Джимбеева, Борис Ченкалеев. Они не только внесли неоценимый вклад в развитие и становление Калмыцкого радио, но и написали его историю. Молодое поколение журналистов вносит свою лепту в развитие отрасли, применяя современные технологии и используя опыт ветеранов.

Сегодня коллектив радио работает в формате высокой чёткости, в рамках мультиплексов. И создают новые и новые проекты, чтобы все больше радиослушателей были настроены на их волну- 102, 7 FM.