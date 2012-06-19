«Җирһл хәәрлвч, төрскн келн». По всей Калмыкии проходит Единый интернет-радио-урок по калмыцкому языку

Он проходит в рамках мероприятий, посвященных Международному дню родного языка. Напомним, декада калмыцкого языка стартовала с 21 февраля. Формирование национального самосознания, патриотизма, духовной культуры молодого поколения, сохранение и развитие калмыцкого языка, интереса обучающихся к изучению истории Калмыкии, увековечение подвига 110-й Отдельной Калмыцкой кавалерийской дивизии - эти цели преследуют организаторы.