15 апреля, 13:27
 12 °C
88
81,29
  • BANNER
  • marafon
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
15 апреля, 15:37

Калмыкия готова к пожароопасному сезону

Калмыкия готова к пожароопасному сезону

Глав Калмыкии принял участие в совещании по подготовке к нему под председательством врио руководителя МЧС России Александра Чуприяна.

Бату Хасиков доложил о принимаемых мерах по борьбе с ландшафтными и степными пожарами. Это основные иски для Калмыкии с точки зрения пожароопасности, так как на регион – один из самых жарких в стране. Калмыкия признана готовой, - отметил Хасиков. И поблагодарил Александра Чуприяна за поддержку в предоставлении республике робототехнического комплекса «Кедр», который с помощью дистанционного управления сможет максимально близко подобраться к очагу возгорания. Ведется системная работа по развитию противопожарной службы.

В этом году планируется создать три подразделения в отдаленных посёлках, - сообщил Хасиков. Он добавил, что большое внимание уделяется профилактическим мероприятиям. Кроме того, в Калмыкии дополнительно создали шесть временных противопожарных постов. Планируется оборудовать еще восемь. Уверен, наши службы сумеют доказать эффективность принимаемых мер на практике, подчеркнул глава республики.

 Читайте наши новости в Одноклассниках!
Другие новости по теме
По вине пьяного водителя пострадали дети
19 июля 2011, 20:27
По вине пьяного водителя пострадали дети
Государственному пожарному надзору исполняется 84 года
19 июля 2011, 19:10
Государственному пожарному надзору исполняется 84 года
Яшкуляне впереди всех по заготовке сена
19 июля 2011, 18:13
Яшкуляне впереди всех по заготовке сена
Победитель тендера на строительство водовода станет известен 12 августа
19 июля 2011, 17:30
Победитель тендера на строительство водовода станет известен 12 августа
Роспотребнадзор выявил контрафактные товары для детей
18 июля 2011, 21:43
Роспотребнадзор выявил контрафактные товары для детей
Переселенцы из аварийного дома въехали в необустроенные квартиры
18 июля 2011, 20:58
Переселенцы из аварийного дома въехали в необустроенные квартиры
Как сохранить численность сайгаков?
18 июля 2011, 20:11
Как сохранить численность сайгаков?
Сотрудники ПДН контролируют неблагополучные семьи и ночную жизнь подростков
18 июля 2011, 19:35
Сотрудники ПДН контролируют неблагополучные семьи и ночную жизнь подростков
Трое пострадавших в результате ДТП в Яшкульском районе
18 июля 2011, 18:20
Трое пострадавших в результате ДТП в Яшкульском районе
Вперёд
Социальная сфера

Политика

Образование

Культура

Спорт
Здравоохранение
Экономика
Происшествия
Вести Калмыкия