Калмыкия готова к пожароопасному сезону

Глав Калмыкии принял участие в совещании по подготовке к нему под председательством врио руководителя МЧС России Александра Чуприяна.

Бату Хасиков доложил о принимаемых мерах по борьбе с ландшафтными и степными пожарами. Это основные иски для Калмыкии с точки зрения пожароопасности, так как на регион – один из самых жарких в стране. Калмыкия признана готовой, - отметил Хасиков. И поблагодарил Александра Чуприяна за поддержку в предоставлении республике робототехнического комплекса «Кедр», который с помощью дистанционного управления сможет максимально близко подобраться к очагу возгорания. Ведется системная работа по развитию противопожарной службы.

В этом году планируется создать три подразделения в отдаленных посёлках, - сообщил Хасиков. Он добавил, что большое внимание уделяется профилактическим мероприятиям. Кроме того, в Калмыкии дополнительно создали шесть временных противопожарных постов. Планируется оборудовать еще восемь. Уверен, наши службы сумеют доказать эффективность принимаемых мер на практике, подчеркнул глава республики.