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15 ноября, 10:26

В Калмыкии в ДТП с микроавтобусом погибла женщина.

В Калмыкии в ДТП с микроавтобусом погибла женщина.
Столкновение иномарки с микроавтобусом произошло на трассе «Каспий» в Малодербетовском районе Калмыкии, в результате погибла женщина, находившаяся за рулем легкового автомобиля, восемь человек получили травмы. Об этом сообщила пресс-служба МВД России по республике.

«На 96-м км ФАД Р-22 «Каспий» (территория Малодербетовского района) произошло столкновение легкового автомобиля Hyundai Elantra под управлением 45-летней жительницы Элисты и микроавтобуса Mercedes под управлением 53-летнего жителя Ханты-Мансийского автономного округа. В результате ДТП на месте происшествия погибла водитель легкового автомобиля, водитель и семь пассажиров микроавтобуса с травмами различной степени тяжести госпитализированы», - говорится в сообщении.

Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства происшествия. По предварительным данным, водитель легкового автомобиля допустила выезд на встречную полосу движения, где произошло столкновение с микроавтобусом, уточнили в пресс-службе МВД России по республике.

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