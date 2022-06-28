В Калмыкии отмечен наибольший в стране рост числа занятых в малом и среднем бизнесе

Рейтинг регионов представила одна из аудиторских компаний на основе данных Минэкономразвития. Прирост количества трудящихся в этом секторе в степной республике составил около 55%. Лучшие показатели зафиксированы также в Ингушетии, Дагестане и Чечне. В минус ушли всего пять регионов, из них хуже всего ситуация в Ненецком округе. В число аутсайдеров вошли также Камчатка, Чукотка, Магадан и Сахалин.

Всего же в стране численность занятых в малом и среднем бизнесе, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых, в сентябре этого года достигла 30,5 млн человек, увеличившись за год почти на 2,5 млн человек