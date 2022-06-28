Сотрудники МЧС ежедневно проводят патрулирование на водных объектах республики.

С наступлением осени обстановка сильно меняется и осложняются условия судовождения. Туман, сильный ветер, сокращение светового дня и наступление темных ночей могут стать факторами, которые приводят к несчастным случаям. Инспекторы ГИМС контролируют соблюдение владельцами маломерных судов правил безопасности и ограничений, а в случае серьезных нарушений привлекают к административной ответственности. Сотрудники спасательного ведомства рекомендуют соблюдать правила судоходства, следить за погодными условиями, не выходить на воду в туман и темное время суток, а также без спасательных жилетов.

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