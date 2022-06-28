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13 ноября, 12:42

Сегодня в городской поликлинике продолжается диспансеризация тех, кто желает пройти обследование.

Сегодня в городской поликлинике продолжается диспансеризация тех, кто желает пройти обследование.
Но в первую очередь приходят пациенты, которые перенесли коронавирусную инфекцию в тяжелой форме. Между тем, в сводке минздрава каждый день – новые случаи заболевания.

Сейчас в больнице лечатся 16 человек. Тяжелобольных пациентов нет, сообщили в региональном Роспотребнадзоре. Между тем, ковид в большинстве случаев не проходит бесследно, утверждают врачи. Все зависит от состояния здоровья и возраста пациентов, переболевших коронавирусной инфекцией. Таким пациентам показан расширенный перечень обследований. За 10 месяцев в Калмыкии его прошли более 20 тысяч человек.

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