«Лучшая школьная столовая-2023»

Повара элистинской школы №8 имени Номто Очирова представили республику на всероссийском уровне. Федеральный этап конкурса «Лучшая школьная столовая-2023» проходил во Владикавказе. В мероприятии приняли участие свыше 400 человек из 68 регионов страны. Жюри оценивало систему обеспечения учеников горячим питанием, ее эффективность, уровень профессионализма и мастерства работников столовой. В ходе визита представители элистинской школы не только достойно представили степной регион, но и посетили мемориальный комплекс «Город ангелов» в Беслане, где возложили цветы в знак памяти жертв терроризма.

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