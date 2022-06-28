Сегодня в Калмыкии - День памяти воинов 110-й Отдельной Калмыцкой кавалерийской дивизии.

В 1941 году, в этот день вышло постановление ГосКомитета обороны СССР «О национальных войсковых соединениях». Оно послужило началом формирования двух кавалерийских дивизий, объединенных в 1942 году в 110-ю кавдивизию.

В ее составе воевало более 6-ти тысяч жителей республики. Сегодня на мемориальном комплексе в Элисте состоится возложение венков. Почтить память воинов легендарной 110-й придут сотрудники правоохранительных органов и представители молодежных организаций. Затем состоится панельная дискуссия «Об участии Калмыцких кавалерийских частей в Великой Отечественной войне» с участием ученых – историков.