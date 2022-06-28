Сегодня общественность Калмыкии отмечает 11З –ю годовщину со дня рождения выдающегося государственного и политического деятеля, Героя Советского Союза Басана Городовикова.

Он возглавил республику в самые трудные годы становления - после возвращения калмыков из Сибири. Возводились культурные, образовательные учреждения, улицы и микрорайоны, железная дорога, аэропорт. Приоритетным направлением, конечно же, было развитие сельского хозяйства. По инициативе Городовикова на севере был создан новый район – Октябрьский, ныне житница рисосеяния. Был дан импульс развитию промышленности: машиностроительный завод, рыбный, кирпичный, гормолзавод, швейные фабрики. И сегодня многое из этого продолжает служить жителям региона.

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