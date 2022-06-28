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21 ноября, 08:43

Сегодня на выставке-форуме на ВДНХ у павильона Калмыкии стартует неделя здравоохранения.

Сегодня на выставке-форуме на ВДНХ у павильона Калмыкии стартует неделя здравоохранения.
Интерактивный тематический стенд расскажет о достижениях медицины степной республики. Как нам сообщили в пресс-службе профильного ведомства, посетители смогут принять участие в мастер-классах, сделать экспресс-скрининг состояния здоровья, а также узнать об этнопитании степняков. Кроме того, там же в субботу пройдёт московское землячество врачей. На вопросы ответят председатель комитета Госдумы по охране здоровья, хирург Бадма Башанкаев и Министр здравоохранения региона Булат Сараев. Напомним, предыдущая неделя на ВДНХ была посвящена национальным видам спорта.
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