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9 февраля, 13:02

Телемарафон «Наш Кугультинов»

Телемарафон «Наш Кугультинов»

В честь 100-летнего юбилея Народного поэта ГТРК «Калмыкия» запускает цикл передач о жизни и творчестве великого мастера слова.

Зрителей также ожидают встречи с теми, кто лично знал мэтра калмыцкой литературы, был близко знаком с Народным поэтом.

Передачи выходят каждый четверг на канале «Россия 24» на русском языке и каждую среду в программе «Орюни гарц» на калмыцком.

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