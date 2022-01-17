Телемарафон «Наш Кугультинов»

В честь 100-летнего юбилея Народного поэта ГТРК «Калмыкия» запускает цикл передач о жизни и творчестве великого мастера слова.

Зрителей также ожидают встречи с теми, кто лично знал мэтра калмыцкой литературы, был близко знаком с Народным поэтом.



Передачи выходят каждый четверг на канале «Россия 24» на русском языке и каждую среду в программе «Орюни гарц» на калмыцком.