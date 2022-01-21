«Зонтичный» механизм поддержки бизнеса

Корпорация малого и среднего предпринимательства переходит к масштабированию, так называемого, «зонтичного» механизма поддержки бизнеса. Это упрощенный способ получить кредит, если у предпринимателя не хватает залога для получения финансирования. С этого года увеличился и круг банков, их стало десять. Теперь финансовые учреждения обязаны снижать ставку на полпроцента для пользователей льготных программ. В рамках изменений будет выдаваться около 80 процентов поручительств.

До конца года планируется выдать кредиты на общую сумму порядка 170 миллиардов рублей. Так, в прошлом году запуск «зонтичного» механизма позволил всего за 4 месяца увеличить количество поддержанных малых и средних предприятий в шесть раз по сравнению с аналогичным периодом позапрошлого года. При этом большая часть полученных займов приходится на микро- и малый бизнес. Этой услугой часто пользуются предприниматели, работающие в сельском хозяйстве, в сфере недвижимости, здравоохранении, общественном питании и специализирующиеся на предоставлении услуг.