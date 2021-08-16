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13 октября, 21:31
НовостиСельское хозяйство

Животноводы Приютненского района готовятся к зимовке

Животноводы Приютненского района готовятся к зимовке

Войдут в нее свыше 130 тысяч мелкого и крупного рогатого скота. Сейчас все животные находятся в степи на выпасах. Их состояние специалисты оценивают, как средней упитанности. Некоторые фермеры продолжают заготавливать грубые корма. Однако, уже сейчас их количества достаточно для содержания поголовья в стойле.

Нимгир Васькаев – один из самых молодых фермеров Приютненского района. Свое дело он начал около трех лет назад. Опыт у него уже есть. Сейчас в хозяйстве триста голов маточного поголовья.

В эту кошару в непогоду он будет загонять мелкий рогатый скот. Здесь же находится заготовленная люцерна. Для корма овец это наиболее питательный рацион.

До зимовки осталось более месяца. По животноводческому календарю зимне-стойловый сезон начнется с 1 декабря. Однако, на самом деле, все будет зависеть от погодно-климатических условий. Но уже сейчас работники ферм активно готовятся, отремонтировали и обработали помещения.

Сейчас все животные находятся на выпасах. Некоторые фермеры начали этап естественного осеменения маточного поголовья. Кормовая база для содержания в стойле уже заготовлена.   

Животноводством в Приютненском районе занимается 8 сельхозпредприятий и около сотни фермерских хозяйств. Прошлогодняя засуха, из-за которой не было подножного корма, и суровая зимовка повлияли на количество приплода в этом году. Поэтому в нынешнем сезоне фермеры уповают на более мягкую зиму и надеются увеличить количество молодняка.

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