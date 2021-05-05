Животноводы Черноземелья подводят итоги завершившейся окотной кампании

Взятые обязательства получить от каждой сотни овцематок по 100 ягнят выполнены. Таким образом, поголовье овец в районе пополнилось почти на 61 тысячу головы. О слагаемых успеха сельхозпредприятий – в нашем следующем материале.

Исполняющий обязанности директора МУП «Ставропольский» Руслан Нюдеев доволен результатами окотной кампании. В хозяйстве поголовье овец пополнилось на 10 тысяч голов: молодняк хорошей кондиции – здоровые, упитанные. Успеху во многом способствовали и погодные условия. Лето и осень прошлого года по сравнению с засушливым 2020 – тым. выдались благоприятными для выпаса животных: даже в зимний период – животные находились на пастбищных угодьях. Тем самым,удалось сэкономить весьма значительный запас кормов. Теперь хозяйство готовится к еще одной важной кампании – стригальной.

Делятся успехами и животноводы СПК Первомайский: плановые 100 ягнят от ста овцематок – выполнили все 53 чабанские бригады. Все они готовы и к съему руна. По словам начальника отдела животноводства хозяйства Санала Болдырева, нет сомнений, что и эта кампания завершится успешно. Чабаны берут повышенные обязательства, не сомневаясь и в качестве продукции. Уже есть договоренность о реализации шерсти с одной из компаний Нижнего Новгорода. Между тем, не за горами выставка племенного поголовья.

Залог успеха для животноводов,и это уже аксиома, прочная кормовая база. Потому по словам Романа Эрдни-Горяева, начальника отдела развития АПК Черноземельского района, особое внимание к орошаемому земледелию. В частности, здесь стали получать высокие урожаи на лиманных угодьях, отрегулировав систему подачи воды.

В начале июня будет дан старт и уборочной страде на орошаемых участках, расположенных во владениях крупных сельхозпредприятий: Первомайский, им. Гагарина и Черноземельский.